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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» объявил о назначении де Дзерби официально

 
18 Сентября 2022 • 22:06 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.35 X 5.20 2 9.00
01.10 17:00

Роберто де Дзерби продолжит свою тренерскую карьеру в Английской премьер-лиге.

Итальянский специалист подписал с «Брайтоном» четырёхлетнее соглашение, сменив на посту главного тренера Грэма Поттера, перебравшегося в «Челси». «Команды Роберто играют в яркий и смелый футбол, и я уверен, что его тактический подход отлично подойдёт нашему составу», – прокомментировал назначение председатель правления «чаек» Тони Блум.

Предыдущим клубом Роберто де Дзерби был «Шахтёр», который наставник покинул в июле текущего года. Ранее 43-летний итальянец работал на родине в «Сассуоло», где и сделал себе имя.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
18 Сентября 2022 в 22:23
хороший тренер со своим видением и подходом посмотрим что у него получиться в АПЛ...
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окончен Эвертон 1:0 Вест Хэм 1.19 5.30 46.00
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