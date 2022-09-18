Роберто де Дзерби продолжит свою тренерскую карьеру в Английской премьер-лиге.

Итальянский специалист подписал с «Брайтоном» четырёхлетнее соглашение, сменив на посту главного тренера Грэма Поттера, перебравшегося в «Челси». «Команды Роберто играют в яркий и смелый футбол, и я уверен, что его тактический подход отлично подойдёт нашему составу», – прокомментировал назначение председатель правления «чаек» Тони Блум.

Предыдущим клубом Роберто де Дзерби был «Шахтёр», который наставник покинул в июле текущего года. Ранее 43-летний итальянец работал на родине в «Сассуоло», где и сделал себе имя.