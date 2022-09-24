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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Ливерпулю» по силам выйти из кризиса, совсем недавно они едва не сотворили то, чего никто в стране не достигал»

 
24 Сентября 2022 • 09:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что мерсисайдскому клубу по силам выйти из кризиса и перевернуть ситуацию в свою сторону. Напомним, команда Юргена Клоппа в данный момент идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

«По силам ли «Ливерпулю» выйти из кризиса и перевернуть сезон? Конечно. В прошлом сезоне они были в двух матчах от того, чего никто в стране не достигал. Летом у них случились минимальные изменения в составе», – цитирует Каррагера Anfield Watch.

Свой следующий матч после международной паузы «Ливерпуль» проведёт дома против «Брайтона» в рамках Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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