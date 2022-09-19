Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем», если получит жёлтую в дерби с «Тоттенхэмом»

 
19 Сентября 2022 • 15:31 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
1 2.05 X 3.70 2 3.40
01.10 14:30

Нападающий лондонского «Арсенала» может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации. После международной паузы «канониры» сыграют в дерби с «Тоттенхэмом». Если бразилец получит жёлтую карточку, то будет вынужден пропустить поединок следующего тура против команды Юргена Клоппа.

Дело в том, что к сегодняшнему дню Жезус схлопотал 4 горчичника за 7 матчей Английской премьер-лиги. Ещё одна жёлтая будет означать, что нападающий пропустит следующий тур чемпионата из-за дисквалификации.

Напомним, что Жезус забил в новом сезоне 4 гола в чемпионате Англии. Бразилец также отметился тремя результативными передачами в Премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Арсенал Лондон Габриэль Жезус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» готов отпустить Лансини бесплатно
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за «украинского Неймара» слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем», если получит жёлтую в дерби с «Тоттенхэмом»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Найджел де Йонг: «Никогда не был фанатом Джаки, но он заслуживает капитанскую повязку «Арсенала»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» вернётся за хавбеком «Реала» в следующем году 1 слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Гризманн всё ещё на радаре у топ-клуба АПЛ
13:58 · Англия. Премьер-лига
Аурелио: «Я был впечатлён игрой Цимикаса в матче с «Аяксом»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Зидан и Джеррард – мои любимые полузащитники»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Я всё ещё не чувствую себя на 100%»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует обменять Лукаку на Кейна 1 слухи
12:51 · Англия. Премьер-лига
Жоао Гомес – об интересе «Ливерпуля»: «Я бы с удовольствием играл за эту команду»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Франк: «Думаю, «Арсенал» будет бороться за чемпионство»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хотел подписать Джаку, но футболист отказался переходить в «Рому»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Бёли сказал мне: «Слушай, мы хотим, чтобы ты вернулся сильнее»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Фройнд уже в ближайшее время должен подписать контракт с «Челси», Поттер одобрил кандидатуру австрийца
Все новости
Рекомендуем