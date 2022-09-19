Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем», если получит жёлтую в дерби с «Тоттенхэмом»

Нападающий лондонского «Арсенала» может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации. После международной паузы «канониры» сыграют в дерби с «Тоттенхэмом». Если бразилец получит жёлтую карточку, то будет вынужден пропустить поединок следующего тура против команды Юргена Клоппа.

Дело в том, что к сегодняшнему дню Жезус схлопотал 4 горчичника за 7 матчей Английской премьер-лиги. Ещё одна жёлтая будет означать, что нападающий пропустит следующий тур чемпионата из-за дисквалификации.

Напомним, что Жезус забил в новом сезоне 4 гола в чемпионате Англии. Бразилец также отметился тремя результативными передачами в Премьер-лиге.