Цимикас назвал свои самые памятные моменты в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас назвал самые памятные моменты, которые пережил в мерсисайдском клубе. Напомним, что грек присоединился к команде Юргена Клоппа летом 2020 года из «Олимпиакоса».

«На данный момент мои любимые моменты – это победы в Кубке Англии и Кубке лиги. Если выбирать один, я назову финал Кубка Англии, где я забил решающий пенальти в послематчевой серии против «Челси», – заявил Цимикас в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Цимикас записал на свой актив две результативные передачи в пяти поединках чемпионата Англии – это уже столько же, чем за всю прошлую кампанию. Если говорить о Лиге чемпионов, игрок отметился одним ассистом в двух матчах.