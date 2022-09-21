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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Цимикас назвал свои самые памятные моменты в «Ливерпуле»

 
21 Сентября 2022 • 13:00 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас назвал самые памятные моменты, которые пережил в мерсисайдском клубе. Напомним, что грек присоединился к команде Юргена Клоппа летом 2020 года из «Олимпиакоса».

«На данный момент мои любимые моменты – это победы в Кубке Англии и Кубке лиги. Если выбирать один, я назову финал Кубка Англии, где я забил решающий пенальти в послематчевой серии против «Челси», – заявил Цимикас в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Цимикас записал на свой актив две результативные передачи в пяти поединках чемпионата Англии – это уже столько же, чем за всю прошлую кампанию. Если говорить о Лиге чемпионов, игрок отметился одним ассистом в двух матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Костас Цимикас
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