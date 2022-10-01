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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Троссар - первый игрок со времён Аршавина, забивший три мяча на «Энфилде»

01 Октября 2022 • 18:55 Комментировать
Ливерпуль
3:3
Брайтон
окончен

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Брайтон», матч складывается очень результативно, забиты по три мяча с каждой стороны. В составе «Брайтона» блистает Леандро Троссар - бельгиец забил уже три мяча в ворота «Ливерпуля».

В результате он стал первым игроком со времен Андрея Аршавина в апреле 2009 года, забившим три или более мяча в ворота «Ливерпуля» в матче чемпионата на «Энфилде». Следить за событиями матча девятого тура английской Премьер-лиги между клубами «Ливерпуль» и «Брайтон» можно в формате онлайн-трансляции по прямой ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Леандро Троссар
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окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм 2.07 3.60 3.50
окончен Кристал Пэлас 1:2 Челси 4.20 3.60 1.91
окончен Саутгемптон 1:2 Эвертон 2.20 3.45 3.40
окончен Борнмут 0:0 Брентфорд 3.30 3.35 2.30
окончен Фулхэм 1:4 Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
окончен Ливерпуль 3:3 Брайтон 1.38 5.20 8.00
Идет 37 минута Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
02.10  16:00 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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