Троссар - первый игрок со времён Аршавина, забивший три мяча на «Энфилде»

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Брайтон», матч складывается очень результативно, забиты по три мяча с каждой стороны. В составе «Брайтона» блистает Леандро Троссар - бельгиец забил уже три мяча в ворота «Ливерпуля».

В результате он стал первым игроком со времен Андрея Аршавина в апреле 2009 года, забившим три или более мяча в ворота «Ливерпуля» в матче чемпионата на «Энфилде». Следить за событиями матча девятого тура английской Премьер-лиги между клубами «Ливерпуль» и «Брайтон» можно в формате онлайн-трансляции по прямой ссылке на наш сайт.