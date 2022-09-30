​Клопп: «Не думаю, что чемпионат мира в ноябре – хорошая идея»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает жаловаться на футбольный календарь.

«Я не знаю, как чемпионат мира повлияет на Премьер-лигу. Обычно после таких турниров футболист отдыхает пару недель, а только потом начинает играть. Но здесь, если ты сыграл в финале, у тебя будет всего два дня на отдых. А дальше – длинный сезон.

Я не думаю, что чемпионат мира в ноябре – хорошая идея. Но имеем то, что имеем. Для нас важны ближайшие шесть недель. Мы стартовали в этом сезоне не так, как хотели», - сказал Клопп журналистам на пятничной пресс-конференции.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.