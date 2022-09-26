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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок сборной Сенегала считает, что Мане покинул «Ливерпуль» из-за Клоппа

26 Сентября 2022 • 22:33 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Бывший полузащитник сборной Сенегала Салиф Диао заявил, что Юрген Клопп мог удержать Садио Мане в «Ливерпуле».

Звёздный форвард защищал цвета «Ливерпуля» на протяжении шести лет, но этим летом решился на перемены, перебравшись в «Баварию». Свой выбор Мане объяснил необходимостью получить новый вызов, однако его соотечественник считает, что всё могло сложиться иначе: «Мане провёл в «Ливерпуле» немало времени, и, как мне кажется, в какой-то момент он подумал, что в этом клубе ему не хватает любви. И нет, сейчас я говорю не о любви болельщиков, а об отношении к нему со стороны Юргена Клоппа», – цитирует Liverpool Echo Салифа Диао.

Напомним, что приобретение Садио Мане обошлось «Баварии» в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Юрген Клопп Садио Мане Салиф Диао
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