Экс-игрок сборной Сенегала считает, что Мане покинул «Ливерпуль» из-за Клоппа

Бывший полузащитник сборной Сенегала Салиф Диао заявил, что Юрген Клопп мог удержать Садио Мане в «Ливерпуле».

Звёздный форвард защищал цвета «Ливерпуля» на протяжении шести лет, но этим летом решился на перемены, перебравшись в «Баварию». Свой выбор Мане объяснил необходимостью получить новый вызов, однако его соотечественник считает, что всё могло сложиться иначе: «Мане провёл в «Ливерпуле» немало времени, и, как мне кажется, в какой-то момент он подумал, что в этом клубе ему не хватает любви. И нет, сейчас я говорю не о любви болельщиков, а об отношении к нему со стороны Юргена Клоппа», – цитирует Liverpool Echo Салифа Диао.

Напомним, что приобретение Садио Мане обошлось «Баварии» в 32 млн евро.