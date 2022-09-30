Штайдтен стал основным кандидатом на пост спортивного директора «Челси»

Спортивный директор «Байера» Тим Штайдтен может перейти в «Челси» на аналогичную должность. По информации The Guardian, переговоры между сторонами проходят хорошо. Отмечается, что боссам лондонского клуба нравится особый подход специалиста к данным по статистике.

Источник утверждает, что «Челси» хочет успеть назначить нового директора до старта чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что если «синие» потерпят неудачу в переговорах, то они могут переключиться на Виктора Орту, который работает спортивным директором в «Лидсе».

«Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных матчей.