Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Штайдтен стал основным кандидатом на пост спортивного директора «Челси»

30 Сентября 2022 • 21:45 Комментировать
Бавария
3:0
Байер Л
1 1.38 X 6.00 2 7.50
1-й тайм

Спортивный директор «Байера» Тим Штайдтен может перейти в «Челси» на аналогичную должность. По информации  The Guardian, переговоры между сторонами проходят хорошо. Отмечается, что боссам лондонского клуба нравится особый подход специалиста к данным по статистике.

Источник утверждает, что «Челси» хочет успеть назначить нового директора до старта чемпионата мира в Катаре.  

Ранее сообщалось, что если «синие» потерпят неудачу в переговорах, то они могут переключиться на Виктора Орту, который работает спортивным директором в «Лидсе».

«Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Тим Штайдтен Виктор Орта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:30 Арсенал ... Тоттенхэм 2.16 3.55 3.40
01.10  17:00 Кристал Пэлас ... Челси 4.20 3.60 1.91
01.10  17:00 Саутгемптон ... Эвертон 2.20 3.45 3.40
01.10  17:00 Борнмут ... Брентфорд 3.30 3.35 2.30
01.10  17:00 Фулхэм ... Ньюкасл 3.15 3.40 2.32
01.10  17:00 Ливерпуль ... Брайтон 1.38 5.20 8.00
01.10  19:30 Вест Хэм ... Вулверхэмптон 2.04 3.50 3.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
21:45 · Англия. Премьер-лига
Штайдтен стал основным кандидатом на пост спортивного директора «Челси»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Поттер похвалил Обамеянга
18:51 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Не думаю, что чемпионат мира в ноябре – хорошая идея»
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Поттер призывает не сравнивать его с Тухелем
17:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: Мы верим в Магуайра
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа запланировал переговоры с тен Хагом слухи
16:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп заступился за Трента
15:51 · Англия. Премьер-лига
Канте и Кукурелья не сыграют с «Кристал Пэлас»
15:46 · Англия. Чемпионшип
Билич назвал главную цель «Уотфорда»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Очень важно, что Антони забил в дебютном матче против «Арсенала»
14:38 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» заплатит 340 тысяч евро за действия своих фанатов
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Нкунку не проходил медосмотр для «Челси» - журналист
14:23 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в сентябре 3
14:17 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «В мире не существует защитника, против которого я боялся бы сыграть» 1
13:30 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд стал лучшим игроком АПЛ в сентябре
Все новости
Рекомендуем