«Бавария» не спешит продлевать контракт с Паваром

«Бавария» пока не спешит продлевать контракт со своим защитником Бенжаменом Паваром. По информации от журналиста Sky Germany Флориана Плеттенберга, в клубе довольны выступлениями француза в новом сезоне, но руководство хочет подождать, чтобы проверить, насколько стабильно Павар будет играть в оставшихся матчах.

Напомним, что летом Павар вполне мог покинуть «Баварию». Француза хотели приобрести многие топ-клубы, но после беседы с главным тренером Юлианом Нагельсманном решил остаться в мюнхенском клубе.

Павар перешёл в «Баварию» летом 2019 года из «Штуттгарта». За три года в Мюнхене игрок выиграл Лигу чемпионов и три титула Бундеслиги.