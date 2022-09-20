Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт – о переходе в «Баварию»: «Думаю, я сделал шаг вперёд»

 
20 Сентября 2022 • 15:26 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.33 X 6.10 2 7.30
30.09 21:30

Защитник «Баварии» Маттайс де Лихт оценил то, насколько полезным для него оказался переход в команду Юлиана Нагельсманна из туринского «Ювентуса». Нидерландец стал вторым самым дорогим игроком в истории мюнхенского клуба после Люки Эрнандеса, который стоил 80 миллионов евро.

«Я думаю, что сделал шаг вперёд в плане качества состава. «Ювентус» – отличная команда с фантастическими футболистами, я хорошо провёл там время, но у «Баварии» есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Это хорошо ощущается», – цитирует де Лихта NOS.

Напомним, что де Лихт в новом сезоне отметился одним голом в 6 матчах чемпионата Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
15:26 · Германия. Бундеслига
Де Лихт – о переходе в «Баварию»: «Думаю, я сделал шаг вперёд»
14:45 · Германия. Бундеслига
«Сейчас я кое-что сделал бы по-другому» – Флик вспомнил о своём уходе из «Баварии»
14:39 · Германия. Бундеслига
Флик прокомментировал кризис «Баварии» в Бундеслиге
14:26 · Германия. Бундеслига
Коман близок к возвращению в строй после травмы
13:49 · Германия. Бундеслига
Маттеус не видит причин назначать Тухеля в «Баварию»
10:58 · Германия. Бундеслига
Левандовски признался, что переход в «Барселону» повысил его самооценку
10:03 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, чем Ла Лига отличается от Бундеслиги
09:43 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Не хотел возвращаться на «Альянц Арену» так быстро»
09:36 · Германия. Бундеслига
Флик раскритиковал решение провести чемпионат мира в Катаре
09:28 · Германия. Бундеслига
Госенс удивлён кризисом «Баварии» в Бундеслиге
08:49 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» назвали причину неудачного старта
06:42 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос об отставке Нагельсманна
02:29 · Германия. Бундеслига
Маттеус не советует «Баварии» увольнять Нагельсманна
19 Сентября
20:16 · Германия. Бундеслига
​Агент рассказал, когда Лунёв начнёт тренироваться в общей группе
20:00 · Германия. Бундеслига
Загаду подписал контракт со «Штуттгартом»
Все новости
Рекомендуем