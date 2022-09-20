Де Лихт – о переходе в «Баварию»: «Думаю, я сделал шаг вперёд»

Защитник «Баварии» Маттайс де Лихт оценил то, насколько полезным для него оказался переход в команду Юлиана Нагельсманна из туринского «Ювентуса». Нидерландец стал вторым самым дорогим игроком в истории мюнхенского клуба после Люки Эрнандеса, который стоил 80 миллионов евро.

«Я думаю, что сделал шаг вперёд в плане качества состава. «Ювентус» – отличная команда с фантастическими футболистами, я хорошо провёл там время, но у «Баварии» есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Это хорошо ощущается», – цитирует де Лихта NOS.

Напомним, что де Лихт в новом сезоне отметился одним голом в 6 матчах чемпионата Германии.