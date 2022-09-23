«Бавария» провела переговоры с окружением Кейна, чтобы убедить игрока не продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Мюнхенская «Бавария» провела переговоры с окружением нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который является приоритетной целью немецкого клуба на замену Роберту Левандовски. Напомним, «Бавария» так и не купила прямую замену поляку, который летом отправился в каталонскую «Барселону».

По информации от журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» пытается убедить Кейна не продлевать контракт с «Тоттенхэмом», который истекает летом 2024 года. Через год Гарри может быть доступен на трансферном рынке по скидке.

В новом сезоне Кейна забил 6 голов в чемпионате Англии за «Тоттенхэм».