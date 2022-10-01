Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Байера»: «Бавария» доминировала во всём»

01 Октября 2022 • 09:39 Комментировать
Бавария
4:0
Байер Л
окончен

В матче восьмого тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на выезде потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:4. После окончания встречи хавбек проигравших Керем Демирбай пообщался с журналистами.

«Мы ехали за победой, однако соперник начал доминировать с первых же минут. «Бавария» превосходила нас во всех аспектах. Нам было очень тяжело.

Мы должны провести анализ этого матча. Каждый из игроков должен спросить себя, выложился ли он на 100%», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

«Байер» с пятью набранными баллами занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Керем Демирбай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  16:30 Вольфсбург ... Штуттгарт 2.27 3.60 3.10
01.10  16:30 РБ Лейпциг ... Бохум 1.28 6.20 10.00
01.10  16:30 Айнтрахт Фр ... Унион Берлин 2.25 3.55 3.20
01.10  16:30 Кёльн ... Боруссия Д 3.45 3.95 2.01
01.10  16:30 Фрайбург ... Майнц 2.16 3.70 3.25
01.10  19:30 Вердер ... Боруссия М 2.80 3.45 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
09:39 · Германия. Бундеслига
Игрок «Байера»: «Бавария» доминировала во всём»
09:33 · Германия. Бундеслига
Кан - о 4:0 с «Байером»: «Бавария» должна играть так в каждом матче»
09:27 · Германия. Бундеслига
Киммих оценил победу «Баварии» над «Байером»
09:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, что помогло «Баварии» разбить «Байер»
09:14 · Германия. Бундеслига
В «Байере» назвали причины разгрома от «Баварии»
08:41 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Бавария» ещё не вышла из кризиса»
08:20 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Бавария» возвращается на правильный путь»
30 Сентября
23:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» с шестой попытки выиграла в Бундеслиге, разгромив «Байер» 1
21:45 · Англия. Премьер-лига
Штайдтен стал основным кандидатом на пост спортивного директора «Челси»
21:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Нкунку не проходил медосмотр для «Челси» - журналист
13:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась с Лаймером о трансфере на правах свободного агента
13:14 · Англия. Премьер-лига
Нкунку ещё не давал согласия на переход в «Челси»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Журналист Лоу: «Слухи из немецкой прессы о переходе Нкунку в «Челси» правдивы»
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает кандидатуру Вивелли из «РБ Лейпцига» на должность спортивного директора
Все новости
Рекомендуем