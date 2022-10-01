Игрок «Байера»: «Бавария» доминировала во всём»

В матче восьмого тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на выезде потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:4. После окончания встречи хавбек проигравших Керем Демирбай пообщался с журналистами.

«Мы ехали за победой, однако соперник начал доминировать с первых же минут. «Бавария» превосходила нас во всех аспектах. Нам было очень тяжело.

Мы должны провести анализ этого матча. Каждый из игроков должен спросить себя, выложился ли он на 100%», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

«Байер» с пятью набранными баллами занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги.