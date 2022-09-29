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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане готов сыграть в матче с «Байером»

29 Сентября 2022 • 12:47 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане будет готов принять участие в матче 8 тура немецкой Бундеслиги против леверкузенского «Байера». Об этом сообщает издание Sport Bild.

Ранее Мане прибыл в расположение «Баварии» из сборной Сенегала с небольшим повреждением. Тем не менее, с нападающим уже всё в порядке и он должен выйти на поле в матче с леверкузенским «Байером».

Также «Баварии» в матче с «фармацевтами» должны помочь Леон Горецка, Нуссер Мазрауи и Альфонсо Дэвис, у которых ранее тоже было подозрение на травму.

Напомним, в 4 последних матчах Бундеслиги «Бавария» не смогла одержать ни одной победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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