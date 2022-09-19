Хадсон-Одои: «Бёли сказал мне: «Слушай, мы хотим, чтобы ты вернулся сильнее»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Каллум Хадсон-Одои рассказал о беседе с совладельцем «Челси» Тоддом Бёли, который отказался включать в арендное соглашение с «фармацевтами» опцию выкупа.

«Тодд Бёли не хотел включать опцию выкупа, он сказал мне: «Послушай, мы хотим, чтобы ты вернулся сильнее. Ты всё ещё на нашем радаре». В течение следующих нескольких лет он хочет купить много молодых футболистов. Это является важной частью проекта», – цитирует Хадсона-Одои Daily Mail.

Напомним, что Хадсон-Одои в трёх матчах Бундеслиги отметился одним результативным пасом. Игрок также сыграл два поединка в Лиге чемпионов, где не отметился результативными действиями.