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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер: «Реал» должен стать примером для «Баварии»

27 Сентября 2022 • 09:21 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер призвал свою команду брать пример с мадридского «Реала». Напомним, мюнхенский клуб идёт на 5 месте в Бундеслиге с серией в 4 матча без побед, тогда как «сливочные» выиграли все 6 стартовых игр в чемпионате.

«Возможно, Мадридский «Реал» должен стать примером для «Баварии». В те моменты, когда дела идут не очень, этот клуб всегда возвращается и становится только сильнее. Мы постараемся сделать так же», – заявил Мюллер в интервью немецкому изданию DW Sports.

Напомним, что Мюллер в этом сезоне забил один гол и отдал две результативные передачи в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Томас Мюллер
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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