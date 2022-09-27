Мюллер: «Реал» должен стать примером для «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер призвал свою команду брать пример с мадридского «Реала». Напомним, мюнхенский клуб идёт на 5 месте в Бундеслиге с серией в 4 матча без побед, тогда как «сливочные» выиграли все 6 стартовых игр в чемпионате.

«Возможно, Мадридский «Реал» должен стать примером для «Баварии». В те моменты, когда дела идут не очень, этот клуб всегда возвращается и становится только сильнее. Мы постараемся сделать так же», – заявил Мюллер в интервью немецкому изданию DW Sports.

Напомним, что Мюллер в этом сезоне забил один гол и отдал две результативные передачи в немецкой Бундеслиге.