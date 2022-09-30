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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц всё ещё интересен «Баварии»

30 Сентября 2022 • 10:53 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 5.90 2 7.30
Через 9 ч. 56 мин.

Полузащитник леверкузенского «Байер» Флориан Вирц всё ещё может оказаться в мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец остаётся на радаре у «красной машины».

Напомним, полузащитник несколько месяцев назад получил серьёзную травму, которая выбила его из строя на длительный срок. Тем не менее, совсем скоро Вирц должен вернуться на поле. Футболист уже приступил к тренировкам.

За 24 матча Вирц в прошлом сезоне отметился 7 голами и 10 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Футболисту всего 19 лет, его услугами ранее также интересовался мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Флориан Вирц
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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