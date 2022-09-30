Вирц всё ещё интересен «Баварии»

Полузащитник леверкузенского «Байер» Флориан Вирц всё ещё может оказаться в мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец остаётся на радаре у «красной машины».

Напомним, полузащитник несколько месяцев назад получил серьёзную травму, которая выбила его из строя на длительный срок. Тем не менее, совсем скоро Вирц должен вернуться на поле. Футболист уже приступил к тренировкам.

За 24 матча Вирц в прошлом сезоне отметился 7 голами и 10 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Футболисту всего 19 лет, его услугами ранее также интересовался мадридский «Реал».