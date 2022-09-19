Нападающий «Аугсбурга» Бериша: «Гол в ворота «Баварии» был особенным для меня, ведь в детстве я болел за этот клуб»

Нападающий «Аугсбурга» Мергим Бериша поделился эмоциями после победы своей команды над мюнхенской «Баварией» в матче 7 тура Бундеслиги. Напомним, что немец стал автором победного мяча, который нанёс подопечным Юлиана Нагельсманна первое поражение в сезоне.

«Гол в ворота «Баварии» был особенным для меня, ведь в детстве я болел за этот клуб. У меня было несколько футболок», – заявил Бериша в интервью Sport Bild.

Гол в ворота мюнхенской «Баварии» стал для Бериши первым в новом сезоне Бундеслиги. Ранее 24-летний нападающий выступал за турецкий «Фенербахче» и австрийский «Зальцбург».