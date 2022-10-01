Клопп: «Мане — выдающийся игрок. Он всегда будет показывать лучшие качества»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заступился за своего бывшего подопечного Садио Мане, который испытывает проблемы с адаптацией в «Баварии».

«Садио — выдающийся игрок. Все в Мюнхене это уже увидели. Мане — хороший парень и потрясающий футболист. Он всегда будет показывать свои лучшие качества», – заявил один из лучших тренеров мира в интервью Sky Sports. Немец отметил, что скучает по сенегальскому форварду, однако рад, что Садио смог оказаться там, где и хотел, к чему Клопп относится с большим уважением.

Напомним, что Мане переехал в стан «Баварии» этим летом после шести лет на «Энфилде». В новом клубе Садио провёл восемь матчей в рамках Бундеслиги, забив четыре мяча. Последний гол форвард оформил накануне в ворота леверкузенского «Байера».

