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Чемпионат Германии. Бундеслига

Клопп: «Мане — выдающийся игрок. Он всегда будет показывать лучшие качества»

01 Октября 2022 • 15:59 Комментировать
Бавария
4:0
Байер Л
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заступился за своего бывшего подопечного Садио Мане, который испытывает проблемы с адаптацией в «Баварии».

«Садио — выдающийся игрок. Все в Мюнхене это уже увидели. Мане — хороший парень и потрясающий футболист. Он всегда будет показывать свои лучшие качества», – заявил один из лучших тренеров мира в интервью Sky Sports. Немец отметил, что скучает по сенегальскому форварду, однако рад, что Садио смог оказаться там, где и хотел, к чему Клопп относится с большим уважением.

Напомним, что Мане переехал в стан «Баварии» этим летом после шести лет на «Энфилде». В новом клубе Садио провёл восемь матчей в рамках Бундеслиги, забив четыре мяча. Последний гол форвард оформил накануне в ворота леверкузенского «Байера».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юрген Клопп Садио Мане
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