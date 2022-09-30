«Бавария» с шестой попытки выиграла в Бундеслиге, разгромив «Байер»

Разочаровавшие на старте сезона «Бавария» и «Байер» первыми вышли на поле в Бундеслиге после международной паузы. Мюнхенцы смогли подвести черту под серией из пяти матчей без побед. Уже к перерыву болельщики гостей хватались за аспирин после череды голов в ворота их команды. Уже в дебюте Лерой Сане открыл счет ударом в дальний угол. Вскоре Джамал Мусиала прицельно завершил комбинацию по правому краю поля. Он же стал автором второй результативной передачи, Садио Мане от линии штрафной поразил цель.
В начале второго тайма «Бавария» снова забила, но мяч отменили из-за офсайда. В самой концовке голкипер гостей грубо ошибся и подарил мяч Томасу Мюллеру - 4:0.
«Бавария» уже вторая с 15 очками в активе, ее соперник (5 баллов) делит 15-е место.
Протокол игры
|(1:0) Сане Лерой3'
|(2:0) Мусиала Джамал17'
|(3:0) Мане Садио39'
|(4:0) Мюллер Томас84'
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо82' (Мазрауи Нуссер (82') •Де Лихт Маттайс•Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа•Забитцер Марсель66' (Горецка Леон (66') •Сане Лерой75' (Чупо-Мотинг Эрик (75') •Мусиала Джамал82' (Гравенберх Райан (82') •Мане Садио65' (Гнабри Серж (65') •Мюллер Томас
Запасные: Ульрайх Свен•Станишич Йосип•Тель Матис
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Баккер Митчел46' (Арангис Чарлес (46') •Демирбай Керем•Андрих Роберт•Фримпонг Жереми46' (Инкапье Пьеро (46') •Хадсон-Одои Каллум61' (Азмун Сердар (61') •Диаби Мусса75' (Гложек Адам (75') •Шик Патрик61' (Адли Амин (61')
30 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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