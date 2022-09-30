«Бавария» с шестой попытки выиграла в Бундеслиге, разгромив «Байер»

Разочаровавшие на старте сезона «Бавария» и «Байер» первыми вышли на поле в Бундеслиге после международной паузы. Мюнхенцы смогли подвести черту под серией из пяти матчей без побед. Уже к перерыву болельщики гостей хватались за аспирин после череды голов в ворота их команды. Уже в дебюте Лерой Сане открыл счет ударом в дальний угол. Вскоре Джамал Мусиала прицельно завершил комбинацию по правому краю поля. Он же стал автором второй результативной передачи, Садио Мане от линии штрафной поразил цель.

В начале второго тайма «Бавария» снова забила, но мяч отменили из-за офсайда. В самой концовке голкипер гостей грубо ошибся и подарил мяч Томасу Мюллеру - 4:0.

«Бавария» уже вторая с 15 очками в активе, ее соперник (5 баллов) делит 15-е место.

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