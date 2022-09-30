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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» с шестой попытки выиграла в Бундеслиге, разгромив «Байер»

30 Сентября 2022 • 23:23 Комментировать
Бавария
4:0
Байер Л
окончен

Разочаровавшие на старте сезона «Бавария» и «Байер» первыми вышли на поле в Бундеслиге после международной паузы. Мюнхенцы смогли подвести черту под серией из пяти матчей без побед. Уже к перерыву болельщики гостей хватались за аспирин после череды голов в ворота их команды. Уже в дебюте Лерой Сане открыл счет ударом в дальний угол. Вскоре Джамал Мусиала прицельно завершил комбинацию по правому краю поля. Он же стал автором второй результативной передачи, Садио Мане от линии штрафной поразил цель.

В начале второго тайма «Бавария» снова забила, но мяч отменили из-за офсайда. В самой концовке голкипер гостей грубо ошибся и подарил мяч Томасу Мюллеру - 4:0.

«Бавария» уже вторая с 15 очками в активе, ее соперник (5 баллов) делит 15-е место.

Протокол игры  
Бавария4:0Байер Л
(1:0) Сане Лерой3'  
(2:0) Мусиала Джамал17'  
(3:0) Мане Садио39'  
(4:0) Мюллер Томас84'  
Нойер МануэльПавар БенжаменУпамекано Дайо 82' (Мазрауи Нуссер ( 82') Де Лихт МаттайсАльфонсо ДэвисКиммих ЙозуаЗабитцер Марсель 66' (Горецка Леон ( 66') Сане Лерой 75' (Чупо-Мотинг Эрик ( 75') Мусиала Джамал 82' (Гравенберх Райан ( 82') Мане Садио 65' (Гнабри Серж ( 65') Мюллер Томас
Запасные: Ульрайх СвенСтанишич ЙосипТель Матис
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонБаккер Митчел 46' (Арангис Чарлес ( 46') Демирбай КеремАндрих РобертФримпонг Жереми 46' (Инкапье Пьеро ( 46') Хадсон-Одои Каллум 61' (Азмун Сердар ( 61') Диаби Мусса 75' (Гложек Адам ( 75') Шик Патрик 61' (Адли Амин ( 61')
Запасные: Фосу-Менса ТимотиЛунёв АндрейСинкгравен ДэйлиАмири Надим
30 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

1:0. Гол Лероя Сане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Лероя Сане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Джамала Мусиалы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Джамала Мусиалы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Садио Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Садио Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Гол Садио Мане отменен из-за нарушения правил (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Гол Садио Мане отменен из-за нарушения правил (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:0. Гол Томаса Мюллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:0. Гол Томаса Мюллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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окончен Бавария 4:0 Байер Л 1.38 6.00 7.50
01.10  16:30 Вольфсбург ... Штуттгарт 2.27 3.60 3.10
01.10  16:30 РБ Лейпциг ... Бохум 1.28 6.20 10.00
01.10  16:30 Айнтрахт Фр ... Унион Берлин 2.25 3.55 3.20
01.10  16:30 Кёльн ... Боруссия Д 3.45 3.95 2.01
01.10  16:30 Фрайбург ... Майнц 2.16 3.70 3.25
01.10  19:30 Вердер ... Боруссия М 2.80 3.45 2.55
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