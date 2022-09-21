Нойер и Горецка сдали позитивный тест на COVID-19

Футболисты сборной Германии Мануэль Нойер и Леон Горецка покинули расположение команды Ханса-Дитера Флика. «Бундестим» на своём официальном сайте объявил, что оба игрока сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, Нойер и Горецка с большой долей вероятности пропустят ближайшие матчи своей команды в Лиге наций. Вместо Мануэля в сборную Германии был вызван Оливер Бауманн, который выступает за «Хоффенхайм».

Напомним, что Горецка совсем недавно восстановился после травмы и вернулся в основной состав «Баварии».

Ближайший матч сборной Германии состоится 23 сентября дома против Венгрии. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.