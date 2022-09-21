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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер и Горецка сдали позитивный тест на COVID-19

 
21 Сентября 2022 • 15:03 Комментировать (1)
Бавария
...
Байер Л
1 1.33 X 6.10 2 7.30
30.09 21:30

Футболисты сборной Германии Мануэль Нойер и Леон Горецка покинули расположение команды Ханса-Дитера Флика. «Бундестим» на своём официальном сайте объявил, что оба игрока сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, Нойер и Горецка с большой долей вероятности пропустят ближайшие матчи своей команды в Лиге наций. Вместо Мануэля в сборную Германии был вызван Оливер Бауманн, который выступает за «Хоффенхайм».

Напомним, что Горецка совсем недавно восстановился после травмы и вернулся в основной состав «Баварии».

Ближайший матч сборной Германии состоится 23 сентября дома против Венгрии. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Леон Горецка
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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Комментарии (1)
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Nashterator
21 Сентября 2022 в 15:08
Позитивный, это очень хорошо
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