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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Лунёва рассказал, примет ли вратарь участие в матче с «Баварией»

27 Сентября 2022 • 14:26 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва, поделился информацией о состоянии игрока.

«В понедельник Андрей провел первую тренировку в общей группе. Все по графику, как и планировалось», — цитирует слова Смирнова «РБ Спорт».

Агент отметил, что вратарь вряд ли примет участие в предстоящем матче с «Баварией», он продолжает набирать форму, поэтому может не поехать в Мюнхен.

В текущем сезоне 30-летний Андрей Лунёв провел один матч в чемпионате Германии, в котором пропустил два мяча. Действующий трудовой договор голкипера с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Матч 8-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Байер» состоится 30 сентября в 21:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Андрей Лунёв Антон Смирнов
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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