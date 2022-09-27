Агент Лунёва рассказал, примет ли вратарь участие в матче с «Баварией»

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва, поделился информацией о состоянии игрока.

«В понедельник Андрей провел первую тренировку в общей группе. Все по графику, как и планировалось», — цитирует слова Смирнова «РБ Спорт».

Агент отметил, что вратарь вряд ли примет участие в предстоящем матче с «Баварией», он продолжает набирать форму, поэтому может не поехать в Мюнхен.

В текущем сезоне 30-летний Андрей Лунёв провел один матч в чемпионате Германии, в котором пропустил два мяча. Действующий трудовой договор голкипера с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Матч 8-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Байер» состоится 30 сентября в 21:30 по мск.