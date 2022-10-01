В «Байере» назвали причины разгрома от «Баварии»

Наставник леверкузенского «Байера» Херардо Сеоане высказался о результате матча против мюнхенской «Баварии» в рамках восьмого тура Бундеслиги. «Фармацевты» потерпели поражение со счетом 0:4.

«Ранний гол – худшее, что могло произойти. Соперник показал отличный комбинационный футбол, они были в отличном расположении духа. Мы же не могли отобрать у них мяч. Игрокам «Байера» не хватало агрессии и остроты», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Бавария» набрала 15 баллов и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. В свою очередь «Байер» с пятью очками занимает лишь 15-е место в Бундеслиге.