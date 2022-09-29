Нагельсманн рассказал, считает ли «Унион» Берлин претендентом на титул в этом сезоне

Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил шансы берлинского «Униона» на чемпионских титул в Бундеслиге. Напомним, команда Урса Фишера в данный момент лидирует в турнирной таблице, опережая «Баварию» на 5 очков.

«У меня нет времени думать о других клубах. Я рад за Урса Фишера, потому что он является хорошим тренером. Также я рад за «Унион», потому что это хороший клуб. Но несмотря на это, я всё ещё надеюсь, что мы финишируем выше них», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Свой следующий матч в Бундеслиге «Бавария» проведёт дома против леверкузенского «Байера». Поединок пройдёт завтра вечером на «Альянц Арене» в Мюнхене.