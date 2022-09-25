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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» считает Кейна идеальным нападающим

 
25 Сентября 2022 • 23:12 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 6.00 2 7.00
30.09 21:30

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн действительно находится в списке интересов «Баварии», но до конкретики пока далеко.

Летом 2023 года мюнхенский гранд займётся активными поисками звёздного нападающего, способного заменить Роберта Левандовски. Кандидатура Кейна высоко оценивается боссами «Баварии», которые считают англичанина идеальным представителем своего амплуа, но на данный момент переговоры не велись, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Бавария» не связывалась с «Тоттенхэмом», а сам 29-летний игрок не получал никаких предложений от немецкого гранда, несмотря на слухи.

Действующий контракт Гарри Кейна со «шпорами» рассчитан до июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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