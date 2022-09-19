Павар: «Летом я получал звонки от многих клубов, но Нагельсманн дал понять, что я вхожу в его планы»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар признался, что летом мог покинуть мюнхенскую команду. Напомним, что будущее француза на «Альянц Арене» оказалось под вопросом после трансфера Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса».

«Летом я задал себе много вопросов. Я получал звонки от многих клубов. Возможно, в один день я окажусь в одной из этих команд, но я провёл беседу с Нагельсманном. Он чётко дал мне понять, что я вхожу в его планы», – сказал Павар в интервью Telefoot.

Одним из заинтересованных Паваром клубов был «Манчестер Юнайтед», который искал усиление в центре обороны. В конечном итоге Бенжамен остался и начал сезон с одним голом в 5 матчах Бундеслиги.