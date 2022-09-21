«Челси» по инициативе Поттера может отозвать Хадсона-Одои из аренды уже в январе

Лондонский «Челси» может отозвать полузащитника Каллума Хадсона-Одои из аренды в леверкузенском «Байере» уже в январе, о чём сообщает немецкое издание Sport Bild.

Отмечается, что Хадсон-Одои очень нравится новому тренеру «пенсионеров» Грэму Поттеру, который рассматривал возможность приобретения англичанина ещё в бытность наставником «Брайтона».

Пока неизвестно, прописан ли пункт о досрочном возвращении в арендном соглашении между «Челси» и «Байером». В трёх матчах Бундеслиги Хадсон-Одои отметился одной голевой передачей.

Каллум был не нужен бывшему тренеру «Челси» Томасу Тухелю, но у Грэма Поттера свои планы насчёт англичанина.