Лондонский «Тоттенхэм» опасается того, что следующим летом мюнхенская «Бавария» попытается приобрести у «шпор» нападающего Гарри Кейна. К тому моменту у англичанина останется всего год по контракту, поэтому он будет доступен по скидке.

По информации от журналиста Грэма Бэйли, «Тоттенхэм» всё больше беспокоится об интересе «Баварии» к Кейну. Футболист пока не спешит продлевать контракт, но при этом счастлив выступать под руководством Антонио Конте. Напомним, «шпоры» идут на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.

Кейн в этом сезоне забил в АПЛ 6 голов. Больше англичанина в чемпионате забил только Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».