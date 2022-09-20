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Маттеус не советует «Баварии» увольнять Нагельсманна

 
20 Сентября 2022 • 02:29 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Мы уже сообщали о слухах о возможной смене тренера в «Баварии», в связи с чем упоминалась фамилия Томаса Тухеля, недавно уволенного из «Челси». Но против такой рокировки выступил сам Лотар Маттеус - легендарный экс-футболист мюнхенского клуба.

- Нагельсманн - правильный тренер для «Баварии». Его, безусловно, не надо увольнять. Мне кажется, руководство «Баварии» доверяет ему, не зря ему предложили пятилетний контракт. Но, безусловно, сейчас он проходит через самый сложный период своей недолгой карьеры тренера, - цитирует слова Маттеуса итальянское новостное агентство ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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