Хадсон-Одои рассказал, как Хаверц убеждал его уйти в «Байер»

Атакующий полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о решении присоединиться к «Байеру» на правах аренды.

Попробовать силы в Леверкузене англичанина убедил Кай Хаверц, выступавший за «фармацевтов» до переезда в Лондон.

«Кай исключительно позитивно отзывался о «Байере». Он сказал, что здесь ему помогли добиться огромного прогресса. Он убеждал меня решиться на этот переход, говоря: «Иди и будь собой, чувствуй себя свободно, мы знаем, на что ты способен, покажи это всем», – цитирует MailSport 21-летнего игрока.

В составе «Байера» Каллум Хадсон-Одои успел провести три матча, в которых отметился одной результативной передачей.