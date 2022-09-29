Нагельсманн рассказал о целях «Баварии» на сезон

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поведал о задачах своей команды.

Наставник мюнхенцев подвергся жёсткой критике после ряда неудачных матчей в Бундеслиге: действующие чемпионы не знают побед в четырёх играх чемпионата кряду, а в последнем поединке и вовсе потерпели поражение от «Аугсбурга» (0:1).

«Я постоянно размышляю о том, как могу улучшить ситуацию, и пытаюсь совершенствоваться с каждым днём. Наша цель – выиграть Бундеслигу и забраться как можно дальше в Кубке Германии и Лиге чемпионов», – заявил рулевой мюнхенцев в преддверии матча с «Байером».

После семи туров Бундеслиги «Бавария» занимает пятую строчку с 12 набранными очками, отставая от лидирующего «Униона» на пять баллов.