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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал о целях «Баварии» на сезон

29 Сентября 2022 • 23:35 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 5.90 2 7.50
Через 20 ч. 26 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поведал о задачах своей команды.

Наставник мюнхенцев подвергся жёсткой критике после ряда неудачных матчей в Бундеслиге: действующие чемпионы не знают побед в четырёх играх чемпионата кряду, а в последнем поединке и вовсе потерпели поражение от «Аугсбурга» (0:1).

«Я постоянно размышляю о том, как могу улучшить ситуацию, и пытаюсь совершенствоваться с каждым днём. Наша цель – выиграть Бундеслигу и забраться как можно дальше в Кубке Германии и Лиге чемпионов», – заявил рулевой мюнхенцев в преддверии матча с «Байером».

После семи туров Бундеслиги «Бавария» занимает пятую строчку с 12 набранными очками, отставая от лидирующего «Униона» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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30.09  21:30 Бавария ... Байер Л 1.35 6.00 7.40
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