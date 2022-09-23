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Чемпионат Германии. Бундеслига

Госенс: «Я вёл переговоры с «Байером», но не ушёл, ведь хотел остаться в «Интере»

 
23 Сентября 2022 • 14:27 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс признался, что летом вёл переговоры о переходе в леверкузенский «Байер». Напомним, немец перебрался в стан «нерадзурри» в январе из «Аталанты», но не смог сразу заиграть на «Джузеппе Меацца».

«Летом я вёл переговоры с леверкузенским «Байером», но я сразу сказал, что хочу остаться в «Интере», ведь у меня тут незавершённые дела. Я действительно счастлив в «Интере». Это один из лучших клубов в мире, поэтому я хотел бы остаться здесь», – заявил Госенс в интервью Sport 1.

В новом сезоне Госенс не отметился ни одним результативным действием в 6 матчах чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Робин Госенс
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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