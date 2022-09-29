Хайнер: «Нас ещё ждёт большой успех под руководством Нагельсманна»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер в очередной раз заступился за главного тренера Юлиана Нагельсманна, который оказался под давлением немецкой прессы после того, как его команда не смогла победить в 4 последних матчах Бундеслиги.

«Мы абсолютно убеждены в нём. Нас ещё ждёт большой успех под руководством Нагельсманна. Все мы знаем, что нам нужно выкладываться по максимуму. В пятницу мы увидим другую команду», – цитирует Хайнера немецкий журналист Юлиан Бюхль.

Напомним, «Бавария» пока идёт на пятом месте в чемпионате Германии. Завтра мюнхенцы у себя дома примут леверкузенский «Байер».