Нюбель: «Нет смысла возвращаться в «Баварию», пока там Нойер»

Арендованный у «Баварии» голкипер «Монако» Александр Нюбель признался, что не видит смысла возвращаться в мюнхенский клуб, пока там играет Мануэль Нойер.

«Игровое время – это определённо самая важная вещь. Мануэль всё ещё в «Баварии». Его связывает с клубом двухлетний контракт. Не вижу смысла возвращаться в Мюнхен, пока там играет Нойер. Да, у меня есть контракт с «Баварией», но им нет смысла держать в команде одновременно меня и Мануэля», – цитирует Нюбеля Get French Football News.

Напомним, Нюбель отправился в аренду в «Монако» на два года прошлым летом. Вратарь стабильно выступает в основном составе «монегасков».