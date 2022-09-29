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Нюбель: «Нет смысла возвращаться в «Баварию», пока там Нойер»

29 Сентября 2022 • 10:13 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Арендованный у «Баварии» голкипер «Монако» Александр Нюбель признался, что не видит смысла возвращаться в мюнхенский клуб, пока там играет Мануэль Нойер.

«Игровое время – это определённо самая важная вещь. Мануэль всё ещё в «Баварии». Его связывает с клубом двухлетний контракт. Не вижу смысла возвращаться в Мюнхен, пока там играет Нойер. Да, у меня есть контракт с «Баварией», но им нет смысла держать в команде одновременно меня и Мануэля», – цитирует Нюбеля Get French Football News.

Напомним, Нюбель отправился в аренду в «Монако» на два года прошлым летом. Вратарь стабильно выступает в основном составе «монегасков».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Мануэль Нойер Александр Нюбель
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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