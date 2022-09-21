Мазрауи пропустит 4-5 дней из-за травмы

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи выбыл из строя на 4-5 дней. Футболист получил травму, находясь в расположении сборной Марокко. Об этом сообщил доктор африканской сборной Абдель-Раззак Хефти.

Член медицинского персонала Марокко также отметил, что сборная находится в контакте с «Баварией», чтобы держать мюнхенский клуб в курсе о состоянии футболиста. Если повреждение Мазрауи окажется более серьёзным, Нуссер скоро отправится обратно в Мюнхен.

Напомним, что Мазрауи подписал с «Баварией» контракт на правах свободного агента этим летом. До этого футболист выступал за амстердамский «Аякс».

В новом сезоне Мазрауи отметился одним ассистом в Бундеслиге.