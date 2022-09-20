Флик прокомментировал кризис «Баварии» в Бундеслиге

Бывший тренер «Баварии», а ныне наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал кризис мюнхенского клуба в немецкой Бундеслиге. Напомним, команда Юлиана Нагельсманна не может победить в чемпионате 4 матча подряд.

«После первых туров многие считали, что у соперников «Баварии» не будет ни малейших шансов. Сейчас они дали слабину, но тот факт, что команда создаёт много моментов вселяет в меня позитив», – сказал Флик на пресс-конференции.

В последнем туре Бундеслиги «Бавария» минимально уступила на выезде «Аугсбургу» 0:1. В данный момент команда Юлиана Нагельсманна занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.