Госенс удивлён кризисом «Баварии» в Бундеслиге

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс удивлён, что мюнхенская «Бавария» испытывает кризис в Бундеслиге. Напомним, что команда Юлиана Нагельсманна не может победить в чемпионате 4 матча подряд. В последнем туре мюнхенцы уступили на выезде «Аугсбургу» 0:1.

«После матча с «Баварией» мы поговорили с партнёрами в раздевалке. Почти все сказали: «Вау, насколько же интенсивно они играют!» Это высочайший уровень в Европе», – цитирует Госенса Kicker.

Напомним, что «Бавария» обыграла на выезде миланский «Интер» 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Во втором туре «красная машина» с таким же счётом дома одолела «Барселону».