Кан — о Нагельсманне: «Мы все верим в него»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал об отношении руководства к тренеру Юлиану Нагельсманну.

«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут возникнуть сложные этапы, но он очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все верим в него», – заявил легендарный в прошлом голкипер, чьи слова приводит Sport Bild. Также Кан отметил, что всегда был сторонником того, чтобы дать молодому специалисту время.

В таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» находится на третьей строчке. Отставание от неожиданных лидеров «Фрайбурга» и «Униона» составляет всего два балла. В квартете Лиги чемпионов мюнхенцы взяли девять очков в группе с «Барселоной», «Интером» и «Викторией».