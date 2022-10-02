Агент Лунёва: «Байер» беспомощный до умопомрачения»

Футбольный агент Антон Смирнов, который представляет интересы голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, прокомментировал недавнее поражение «фармацевтов» от мюнхенской «Баварии» (0:4) в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги.

«Байер, конечно, беспомощный до умопомрачения», - оставил сообщение агент в своих социальных сетях.

После восьми туров «Байер» набрал всего пять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Лунёв пополнил ряды леверкузенского клуба летом прошлого года. Контракт россиянина рассчитан до конца текущего сезона.