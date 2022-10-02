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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Лунёва: «Байер» беспомощный до умопомрачения»

02 Октября 2022 • 11:32 Комментировать
Бавария
4:0
Байер Л
окончен

Футбольный агент Антон Смирнов, который представляет интересы голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, прокомментировал недавнее поражение «фармацевтов» от мюнхенской «Баварии» (0:4) в рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги.

«Байер, конечно, беспомощный до умопомрачения», - оставил сообщение агент в своих социальных сетях.

После восьми туров «Байер» набрал всего пять очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Лунёв пополнил ряды леверкузенского клуба летом прошлого года. Контракт россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Лунёв Антон Смирнов
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