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Известный бразильский хакер нашёл баг на сайте «Баварии» и получил за это футболку с автографом Мюллера

 
23 Сентября 2022 • 03:00 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 5.90 2 6.80
30.09 21:30

Известный бразильский хакер Даниэль Мартинс неожиданно обнаружил баг на сайте мюнхенской «Баварии», который позволял недоброжелателям получать доступ к персональным данным с сайта. Он попытался связаться с руководством клуба при помощи бразильских журналистов, но сперва это не получилось.

И все же достучаться до Мюнхена ему удалось - а в благодарность ему прислали из «Баварии» футболку с автографом самого Томаса Мюллера.

- Как только я обнаружил баг, написал им, но никто не ответил. Потом мне помог один из журналистов, который связался с ними. Они исправили и отблагодарили меня футболкой с автографом Томаса Мюллера, - рассказал хакер телеканалу Globo Esporte.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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