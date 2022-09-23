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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих полностью поддерживает Нагельсманна, игрок не хочет его увольнения

 
23 Сентября 2022 • 12:55 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих полностью поддерживает главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, чья работа находится под угрозой после ряды невыразительных результатов в Бундеслиге.

По информации от журналиста Керри Хау, у Киммиха большое влияние в раздевалке. Футболист не хочет, чтобы Нагельсманн потерял работу, ведь ему нравится игровой стиль и методы работы Юлиана.

Ранее сообщалось, что Нагельсманна на посту главного тренера «Баварии» может заменить Томас Тухель, который ранее возглавлял лондонский «Челси», «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию».

Нагельсманн работает в «Баварии» с лета 2021 года, когда заменил Ханса-Дитера Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Йозуа Киммих
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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