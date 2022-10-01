Кан - о 4:0 с «Байером»: «Бавария» должна играть так в каждом матче»

Легендарный голкипер «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий пост генерального директора мюнхенского клуба, высказался о победе над леверкузенским «Байером» (4:0) в матче восьмого тура чемпионата Германии.

«Мы сделали первый шаг в правильном направлении. Но не стоит забегать вперед. «Бавария» обязана показывать такой футбол в каждом матче. Если получится, я буду настроен оптимистично», - передает слова Оливера клубная пресс-служба.

Вчерашней победой «Бавария» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в Бундеслиге. Команда Юлиана Нагельсманна набрала 15 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.