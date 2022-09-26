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В «Баварии» знают, за счёт чего могут переманить Кейна из «Тоттенхэма»

 
26 Сентября 2022 • 00:39 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.35 X 6.00 2 7.00
30.09 21:30

Боссы «Баварии» уже знают, как будут убеждать Гарри Кейна согласиться на трансфер.

29-летний англичанин считается главной целью мюнхенцев на следующее лето, о чём неоднократно сообщали источники из Германии и Англии. Соглашение форварда с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году, и уже с июня игрок будет доступен по привлекательной цене, если до этого времени не согласится продлить контракт с лондонским клубом.

В переговорах с Кейном «Бавария» намерена давить на весьма болезненную для футболиста и «Тоттенхэма» тему – трофеи, которые мюнхенский гранд завоёвывает гораздо чаще, сообщает журналист Георг Хольцнер.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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