В «Баварии» знают, за счёт чего могут переманить Кейна из «Тоттенхэма»

Боссы «Баварии» уже знают, как будут убеждать Гарри Кейна согласиться на трансфер.

29-летний англичанин считается главной целью мюнхенцев на следующее лето, о чём неоднократно сообщали источники из Германии и Англии. Соглашение форварда с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году, и уже с июня игрок будет доступен по привлекательной цене, если до этого времени не согласится продлить контракт с лондонским клубом.

В переговорах с Кейном «Бавария» намерена давить на весьма болезненную для футболиста и «Тоттенхэма» тему – трофеи, которые мюнхенский гранд завоёвывает гораздо чаще, сообщает журналист Георг Хольцнер.