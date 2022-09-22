Арнольд заменит Горецку в сборной Германии

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд получил вызов в сборную Германии. Официальный сайт «бундестим» сообщил, что футболист заменит в команде Леона Горецку из «Баварии», который ранее вместе с одноклубником Мануэлем Нойером сдал положительный тест на COVID-19.

Арнольд дебютировал за сборную Германии ещё в мае 2014 года в товарищеской игре против Польши. Тем не менее, футболист так и не попал в окончательную заявку Йоахима Лёва на победный для «бундестим» чемпионат мира в Бразилии. С тех пор Максимилиан сыграл всего два матча за свою сборную.

В новом сезоне Бундеслиги Арнольд не отметился ни одним результативным действием в 7 матчах.