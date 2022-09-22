Ван Галь признался, что хотел подписать Мане в «МЮ»

Тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь признался, что в своё время хотел подписать нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что летом 2016 года сенегалец перебрался из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». К тому моменту ван Галь уже покинул пост главного тренера «красных дьяволов».

«Садио – настоящий командный игрок. Именно поэтому в своё время я хотел подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он входит в ту категорию футболистов, против которых очень сложно играть», – приводит слова ван Галя NOS.

Ван Галь встретится с Мане в первом туре группового этапа чемпионата мира, когда сборная Нидерландов сыграет с Сенегалом.