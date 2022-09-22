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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Галь признался, что хотел подписать Мане в «МЮ»

 
22 Сентября 2022 • 11:58 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь признался, что в своё время хотел подписать нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане в «Манчестер Юнайтед». Напомним, что летом 2016 года сенегалец перебрался из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». К тому моменту ван Галь уже покинул пост главного тренера «красных дьяволов».

«Садио – настоящий командный игрок. Именно поэтому в своё время я хотел подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он входит в ту категорию футболистов, против которых очень сложно играть», – приводит слова ван Галя NOS.

Ван Галь встретится с Мане в первом туре группового этапа чемпионата мира, когда сборная Нидерландов сыграет с Сенегалом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Луи Ван Галь Садио Мане
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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