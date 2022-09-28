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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Мане нужно привыкнуть к Бундеслиге»

28 Сентября 2022 • 09:35 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.32 X 6.10 2 7.50
30.09 21:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал ситуацию с нападающим Садио Мане, который в новом сезоне отметился лишь тремя голами в чемпионате Германии.

«Садио всё ещё нужно время. Ему нужно привыкнуть к Бундеслиге. Я уверен, что у него это получится. Я прекрасно знаю ощущения, которые испытывают игроки, переезжая в новую страну с другой футбольной культурой», – заявил Салихамиджич в интервью Sport Bild.

Мане перешёл в «Баварию» летом из «Ливерпуля» за сумму в районе 50 миллионов евро. Мюнхенский клуб в данный момент располагается на пятом месте в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Садио Мане
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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