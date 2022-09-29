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Хадсон-Одои рассказал, чего хочет достичь в «Байере»

29 Сентября 2022 • 10:59 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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30.09 21:30

Арендованный у «Челси» полузащитник леверкузенского «Байера» Каллум Хадсон-Одои рассказал о своих целях на сезон. Напомним, что «пенсионеры» не стали включать право выкупа в арендное соглашение с «фармацевтами».

«Даже если я не смогу забить много голов или раздать ассисты, мне хочется быть влиятельным в команде и помогать ей. Я определённо наслаждаюсь своим футболом в данный момент. Я выбрал правильное время, чтобы присоединиться к «Байеру», – цитирует англичанина Sky Sports.

Ранее появились слухи, что новый тренер «Челси» Грэм Поттер хочет отозвать Хадсона-Одои из аренды в январе. Специалист видит в Каллуме очень перспективного футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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