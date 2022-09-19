Павар пообещал покраситься в блондина, если сборная Франции выиграет чемпионат мира

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар пообещал покрасить волосы в белый цвет, если сборная Франции одержит победу на чемпионате мира в Катаре.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я покрашу волосы в белый цвет, чтобы выглядеть как Оливье Жиру», – заявил защитник в интервью Telefoot.

Напомним, Павар уже выигрывал чемпионат мира со сборной Франции. В 2018 году Бенжамен был основным правым защитником команды Дидье Дешама, которая завоевала золотые медали турнира, обыграв в финале сборную Хорватии.

В этом сезоне Павар забил один гол в 5 матчах немецкой Бундеслиги. Защитник выступает за «Баварию» с 2019 года.