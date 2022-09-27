Маттеус: «Мусиала всегда должен играть в старте»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал выступления полузащитника Джамала Мусиалы в матче между сборными Англии и Германии в Лиге наций, который завершился в результативную ничью 3:3.

«Однажды Луи ван Галь сказал: «Мюллер всегда будет играть». Так вот, на сегодняшний день Мусиала является для меня тем игроком, который всегда должен играть», – цитирует Маттеуса издание Bild.

Напомним, Мусиала перешёл в «Баварию» в 2019 году из академии лондонского «Челси». За короткий срок полузащитник пробился в основу мюнхенского клуба и уже успел выиграть с командой несколько важных трофеев, включая Лигу чемпионов.