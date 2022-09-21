Забитцер: «4 матча без побед в Бундеслиге – это не то, чего хочет «Бавария»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер прокомментировал неудачные выступления команды в чемпионате Германии. Напомним, что после 7 туров команда Юлиана Нагельсманна идёт на пятом месте в турнирной таблице.

«Я провёл много матчей, поэтому нахожусь в хорошей физической форме. Конечно, 4 матча без побед в Бундеслиге – это не то, чего хочет «Бавария». Мы должны вернуться после международного перерыва и проявить хорошую реакцию», – заявил Забитцер на пресс-конференции сборной Австрии.

Напомним, что Забитцер в новом сезоне выступал в основе «Баварии» из-за травмы Леона Горецки. Тем не менее, немец уже восстановился от повреждения и в последнем матче против «Аугсбурга» вышел в старте.