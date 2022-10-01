Кан высказался о голе Мане в ворота «Байера»

Руководитель мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о забитом мяче новичка немецкого гранда Садио Мане в ворота «Байера».

«Мы рады за него! Садио – прекрасный человек для каждого в команде. Мане упорно работает, и когда он забивает гол, каждый в клубе рад за него», – заявил председатель совета директоров «Баварии» в интервью Bild.

Напомним, что Мане стал автором третьего гола в ворота леверкузенцев в последней встрече Бундеслиги, закончившейся в пользу «Баварии» со счётом 4:0.

На счету сенегальца четыре гола в восьми играх чемпионата в футболке мюнхенского клуба.

